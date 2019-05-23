Дик Адвокат: Эдегор стоит как весь «Утрехт»

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат перед матчами плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы против «Витесса» отметил полузащитника соперников Мартина Эдегора.
– Эдегор – исключительный талант. У него дар от Бога. Этот мальчик стоит 20-25 миллионов евро как весь «Утрехт». Действительно очень хороший игрок. Один из тех, кто может решить судьбу матча в одиночку. Но кроме Эдегора у «Витесса» есть еще несколько игроков, которые могут перейти в топ-клуб, – приводит слова Адвоката «Fox Sports».
Матчи «Утрехта» и «Витесса» пройдут 24 и 28 мая.
В нынешнем сезоне на счету Эдегора 11 мячей и 12 голевых передач в 37 играх во всех турнирах.
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