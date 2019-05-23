«Партизан» стал обладателем Кубка Сербии, обыграв в финале «Црвену Звезду»

«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии со счетом 1:0. Единственный мяч на 14-й минуте забил Боян Остойич.
Отметим, что по итогам сезона «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии.
«Партизан» в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка Сербии и четвертый раз подряд. «Црвена Звезда» ранее завоевала свой 30-й в истории титул чемпионов Сербии и Югославии.
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