«Партизан» стал обладателем Кубка Сербии, обыграв в финале «Црвену Звезду» - Советский спорт
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23 мая 2019 22:32ФутболСметанникова Дарья

«Партизан» стал обладателем Кубка Сербии, обыграв в финале «Црвену Звезду»

В Белграде на стадионе имени Райко Митича состоялся финал Кубка Сербии по футболу.

«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии со счетом 1:0. Единственный мяч на 14-й минуте забил Боян Остойич.

Отметим, что по итогам сезона «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии.

«Партизан» в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка Сербии и четвертый раз подряд. «Црвена Звезда» ранее завоевала свой 30-й в истории титул чемпионов Сербии и Югославии.

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