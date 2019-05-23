Источник: Лигу Европы хотят разделить на конференции - Советский спорт
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23 мая 2019 22:39ФутболКоноплев Александр

Источник: Лигу Европы хотят разделить на конференции

УЕФА заботится о логистике.

В 2024 году в Лиге Европы 1 и в Лиге Европы 2 может появиться деление на конференции по географическому признаку, утверждает Corriere della Sera.

Недавно УЕФА предложил новые форматы Лиги чемпионов и Лиги Европы. По данным источника, все команды в менее престижных еврокубках будут разделены на Южную, Северную, Западную и Восточную конференцию, чтобы сократить расходы команд на перелеты.

В свою очередь предлагаемая реформа Лиги чемпионов уже вызвала негативную реакцию со стороны клубов.

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