Источник: Лигу Европы хотят разделить на конференции УЕФА заботится о логистике.

В 2024 году в Лиге Европы 1 и в Лиге Европы 2 может появиться деление на конференции по географическому признаку, утверждает Corriere della Sera.

Недавно УЕФА предложил новые форматы Лиги чемпионов и Лиги Европы. По данным источника, все команды в менее престижных еврокубках будут разделены на Южную, Северную, Западную и Восточную конференцию, чтобы сократить расходы команд на перелеты.

В свою очередь предлагаемая реформа Лиги чемпионов уже вызвала негативную реакцию со стороны клубов.