Вратарь БАТЭ Щербицкий попал в сферу интересов «Зенита» 23-летний голкипер – воспитанник детской школы минского МТЗ-РИПО.

«Зенит» интересуется вратарем БАТЭ Денисом Щербицким. Об этом сообщает «Чемпионат».

В основе БАТЭ Щербицкий дебютировал в 2016 году. В следующем году он стал основным вратарем команды из Борисова.

На его счету один матч за сборную Белоруссии. В этом сезоне Щербицкий провел 22 матча за БАТЭ, в которых пропустил 23 мяча.

Трансферная стоимость 23-летнего голкипера оценивается в 1 миллион евро. В январе 2019 года Щербицкий подписал долгосрочный контракт с БАТЭ.