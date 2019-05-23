Вратарь БАТЭ Щербицкий попал в сферу интересов «Зенита»

«Зенит» интересуется вратарем БАТЭ Денисом Щербицким. Об этом сообщает «Чемпионат».
В основе БАТЭ Щербицкий дебютировал в 2016 году. В следующем году он стал основным вратарем команды из Борисова.
На его счету один матч за сборную Белоруссии. В этом сезоне Щербицкий провел 22 матча за БАТЭ, в которых пропустил 23 мяча.
Трансферная стоимость 23-летнего голкипера оценивается в 1 миллион евро. В январе 2019 года Щербицкий подписал долгосрочный контракт с БАТЭ.
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