Вратарь БАТЭ Щербицкий попал в сферу интересов «Зенита» - Советский спорт
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23 мая 2019 23:02ФутболСметанникова Дарья

Вратарь БАТЭ Щербицкий попал в сферу интересов «Зенита»

23-летний голкипер – воспитанник детской школы минского МТЗ-РИПО.

«Зенит» интересуется вратарем БАТЭ Денисом Щербицким. Об этом сообщает «Чемпионат».

В основе БАТЭ Щербицкий дебютировал в 2016 году. В следующем году он стал основным вратарем команды из Борисова.

На его счету один матч за сборную Белоруссии. В этом сезоне Щербицкий провел 22 матча за БАТЭ, в которых пропустил 23 мяча.

Трансферная стоимость 23-летнего голкипера оценивается в 1 миллион евро. В январе 2019 года Щербицкий подписал долгосрочный контракт с БАТЭ.

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