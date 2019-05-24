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24 мая 2019 00:53ФутболКоноплев Александр

Президент «Баварии» подтвердил интерес к Сане

23-летний вингер стоит 100 миллионов евро.

Президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, что его клуб следит за ситуацией вокруг хавбека «Манчестер Сити» Лероя Сане.

23-летний немецкий футболист желает вернуться на родину и уже получил разрешение главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.

– Мы следим за ситуацией с Сане, – сказал Хенесс в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» летом 2016 года за 50,5 миллионов евро. В составе английского клуба футболист выиграл шесть титулов. Трансферная стоимость вингера выросла до 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Сане 16 мячей и 18 голевых передач в 47 матчах во всех турнирах.

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