«Бенфика» продаст Жоау Фелиша только за 120 миллионов евро «Бенфике» не нужны деньги.

Вице-президент «Бенфики» Домингес Соареш Оливейра сообщил, что его клуб не намерен отпускать Жоау Фелиша меньше, чем за 120 миллионов евро.

– Мы намерены сохранить команду, и если кто-то захочет купить Жоау Фелиша за 100 миллионов, то мы ему откажем. 100 миллионов – это очень много, в Португалии такого еще не было, но мы хотим побеждать. Возможно, продадим Фелиша за 120 миллионов, но никто с такими деньгами не придет. Однако за 80, 90 или 100 – не продадим, – передает слова Оливейры «A Bola».

В нынешнем сезоне 19-летний форвард забил 20 мячей и 11 голевых передач в 43 играх за «Бенфику» во всех турнирах.