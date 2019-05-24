Оле-Гуннар Сульшер: В следующем сезоне не будет никаких оправданий - Советский спорт
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24 мая 2019 08:00ФутболЛипкин Антон

Оле-Гуннар Сульшер: В следующем сезоне не будет никаких оправданий

1 июля игроки «Манчестер Юнайтед» выйдут из отпуска.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как команда будет готовиться к следующему сезону.

«Мы собираемся сесть и пройтись по всем планам с ассистентами и тренерами по физической подготовке, чтобы, когда наступит 1 июля, мы были готовы, – приводит The Mirror слова норвежца. – Теперь не будет никаких оправданий.

Отдыхать от футбола не получится. Всегда думаешь о нем. Даже когда возвращаюсь домой в Норвегию, всегда смотрю и анализирую игры. Я не хочу полностью выключаться. Я могу на некоторое время выключить телефон, но не могу выключить мозги. Возможно, будет один-два дня, когда я не стану об этом думать. Но у нас впереди большая работа по подготовке к сезону, и нужно продумать логистику игроков и тренировочного процесса».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял шестое место и не попал в Лигу чемпионов.

Подготовку к новому сезону манкунианцы начнут 1 июля.

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