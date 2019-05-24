Моуринью не возглавит «Ювентус» из-за того, что раньше работал в «Интере»

Португалец Жозе Моуринью не будет новым главным тренером «Ювентуса», сообщает Sky Sports.
Ранее стало известно о том, что форвард «старой синьоры» Криштиану Роналду предложил руководству клуба пригласить на место Массимилиано Аллегри своего соотечественника.
Однако в клубе отказались от этого варианта из-за того, что ранее Моуринью работал в «Интере», с которым в 2010 году выиграл Лигу чемпионов.
Напомним, на прошлой неделе «Ювентус» объявил об уходе Аллегри из клуба по окончании нынешнего сезона.
Предыдущим клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре прошлого года.
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