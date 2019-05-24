Сарри – фаворит на должность главного тренера «Ювентуса» Добавим, что до переезда в Англию специалист тренировал «Наполи».

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри с большой долей вероятности покинет лондонский клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянец вернется в серию А и возглавит «Ювентус», который ранее объявил об уходе Массимилиано Аллегри.

Отмечается, что спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи провел встречу со специалистом в Лондоне и обсудил детали его контракта.

При этом «Ювентус» по-прежнему надеется на приглашение главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что 4 июня туринский клуб подпишет соглашение с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.