Сарри – фаворит на должность главного тренера «Ювентуса»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри с большой долей вероятности покинет лондонский клуб в летнее межсезонье.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянец вернется в серию А и возглавит «Ювентус», который ранее объявил об уходе Массимилиано Аллегри.
Отмечается, что спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи провел встречу со специалистом в Лондоне и обсудил детали его контракта.
При этом «Ювентус» по-прежнему надеется на приглашение главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Ранее сообщалось, что 4 июня туринский клуб подпишет соглашение с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
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