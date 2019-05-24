Неймар уехал в сборную Бразилии без разрешения Тухеля В составе национальной команды бразилец будет готовиться к Кубку Америки.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар пропустил заключительную тренировку команды в нынешнем сезоне, сообщает Le Parisien.

27-летний бразилец в среду вечером отправился на родину, чтобы присоединиться к национальной команде для подготовки к Кубку Америки.

При этом Неймар не получил разрешения от главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля на пропуск занятия в четверг.

«Отпустил ли «ПСЖ» Неймара? Я его не отпускал, и не мне принимать такое решение», – сказал немец.

Напомним, в заключительном туре лиги 1 24 мая «ПСЖ» сыграет в гостях с «Реймсом». Неймар в любом случае пропустил бы эту игру из-за дисквалификации.