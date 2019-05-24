Аурелио де Лаурентис: Мне предлагали 900 млн евро за «Наполи», но клуб не продается - Советский спорт
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24 мая 2019 12:04ФутболЛипкин Антон

Аурелио де Лаурентис: Мне предлагали 900 млн евро за «Наполи», но клуб не продается

Президент «Наполи» отказался продавать клуб.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис сообщил о возможном возвращении в команды форварда Фабио Квальяреллы, а также рассказал, как отказался от продажи клуба за 900 миллионов евро.

«Думаю, он (Квальярелла) заслужил эту возможность, – приводит Football Italia слова де Лаурентиса. – Не думаю, что это вопрос финансовый. Это больше романтическое решение для него о том, чтобы завершить карьеру в Наполи после того, что произошло у него тут в прошлый раз.

А сейчас я готов рассмешить вас. Пару дней назад один джентльмен подошел ко мне и сказал, что готов познакомить меня с человеком, который хотел бы предложить 900 миллионов евро за клуб.

Я улыбнулся и повторил то, что неоднократно говорил: «Наполи» не продается».

Напомним, 36-летний Кульярелла забил в нынешнем сезоне 26 голов в 36 матчах за «Сампдорию». Он выступал в «Наполи» в 2009-2010 годах, после чего перешел в «Ювентус».

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