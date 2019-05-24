СМИ: «МЮ» готов платить де Лигту 14 млн евро в год - Советский спорт
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24 мая 2019 13:08ФутболГичунцев Артур

СМИ: «МЮ» готов платить де Лигту 14 млн евро в год

Ранее сообщалось, что за игрока ведут борьбу «Барселона», «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус».

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток выиграть борьбу за капитана «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает Mirror.

Согласно источнику, английский клуб предложил 19-летнему защитнику контракт с зарплатой в 14 млн евро за сезон.

Отмечается, что голландский футболист взял паузу. Он хочет перейти в «Барселону» и надеется, что каталонский клуб последует примеру «красных дьяволов».

В минувшем сезоне капитан «Аякса» провел 55 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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