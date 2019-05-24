Андре Виллаш-Боаш: «Марсель» может заинтересовать меня

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить «Марсель».
«У меня уже были контакты с «Марселем» в 2013 году перед тем, как я оказался в «Зените», – приводит L’Equipe слова португальца. – Это один из самых больших и престижных клубов в Европе. Конечно, это может меня заинтересовать меня.
Они только что приняли решение по Руди Гарсии. Клуб в хороших руках Андони Субисарреты, с которым я хорошо знаком. Если они попросят, мы встретимся и рассмотрим эту возможность».
Напомним, предыдущим местом работы Виллаш-Боаша был китайский «Шанхай СИПГ», который он возглавлял в 2016-2017 годах.
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