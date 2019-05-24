Андре Виллаш-Боаш: «Марсель» может заинтересовать меня - Советский спорт
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24 мая 2019 14:53ФутболЛипкин Антон

Андре Виллаш-Боаш: «Марсель» может заинтересовать меня

Португалец может продолжить карьеру во Франции.

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить «Марсель».

«У меня уже были контакты с «Марселем» в 2013 году перед тем, как я оказался в «Зените», – приводит LEquipe слова португальца. – Это один из самых больших и престижных клубов в Европе. Конечно, это может меня заинтересовать меня.

Они только что приняли решение по Руди Гарсии. Клуб в хороших руках Андони Субисарреты, с которым я хорошо знаком. Если они попросят, мы встретимся и рассмотрим эту возможность».

Напомним, предыдущим местом работы Виллаш-Боаша был китайский «Шанхай СИПГ», который он возглавлял в 2016-2017 годах.

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