Андре Виллаш-Боаш: «Марсель» может заинтересовать меня Португалец может продолжить карьеру во Франции.

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить «Марсель».

«У меня уже были контакты с «Марселем» в 2013 году перед тем, как я оказался в «Зените», – приводит L’Equipe слова португальца. – Это один из самых больших и престижных клубов в Европе. Конечно, это может меня заинтересовать меня.

Они только что приняли решение по Руди Гарсии. Клуб в хороших руках Андони Субисарреты, с которым я хорошо знаком. Если они попросят, мы встретимся и рассмотрим эту возможность».

Напомним, предыдущим местом работы Виллаш-Боаша был китайский «Шанхай СИПГ», который он возглавлял в 2016-2017 годах.