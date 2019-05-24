ЦСКА поздравил Гончаренко с рождением дочери - Советский спорт
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24 мая 2019 15:15Футбол

ЦСКА поздравил Гончаренко с рождением дочери

Белорусский специалист тренирует столичный клуб с 2016 года.

Сегодня, 24 мая, в семье Виктора Гончаренко родилась дочь, о чем сообщает официальный сайт московского ЦСКА.

«В семье Ганчаренко родилась дочь. Поздравляем Виктора Михайловича и его супругу с прибавлением и желаем счастья и здоровья!», – говорится в сообщении армейцев.

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