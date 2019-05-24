ЦСКА поздравил Гончаренко с рождением дочери

Сегодня, 24 мая, в семье Виктора Гончаренко родилась дочь, о чем сообщает официальный сайт московского ЦСКА.
«В семье Ганчаренко родилась дочь. Поздравляем Виктора Михайловича и его супругу с прибавлением и желаем счастья и здоровья!», – говорится в сообщении армейцев.
26 мая красно-синие сыграют домашний матч с «Крыльями Советов» в заключительном, 30-м туре РПЛ. Начало встречи – 14.00 мск.
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