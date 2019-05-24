В ЦСКА устроили «поздравительный коридор» для Гончаренко после рождения дочери (ФОТО) - Советский спорт
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24 мая 2019 15:18Футбол

В ЦСКА устроили «поздравительный коридор» для Гончаренко после рождения дочери (ФОТО)

Об этом стало известно сегодня, 24 мая.

Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о рождении девочки в семье главного тренера Виктора Гончаренко.

Отмечается, что перед началом сегодняшней тренировки футболисты столичного клуба устроили «поздравительный коридор» для белорусского специалиста.

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