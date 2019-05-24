Акинфеев назвал тройку лучших игроков, против которых он играл - Советский спорт
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24 мая 2019 16:45ФутболГичунцев Артур

Акинфеев назвал тройку лучших игроков, против которых он играл

33-летний вратарь, ранее объявивший об уходе из сборной России после ЧМ-2018, провел на клубном уровне 578 матчей, пропустил 505 матчей и 249 раз оставлял ворота «сухими».

Бывший голкипер сборной России, а также капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал тройку лучших игроков, против которых ему довелось поиграть.

«Салах, Месси и Роналду», – заявил вратарь армейцев, чьи слова приводит Sport24.ru.

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