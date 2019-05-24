Акинфеев назвал тройку лучших игроков, против которых он играл

Бывший голкипер сборной России, а также капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал тройку лучших игроков, против которых ему довелось поиграть.
«Салах, Месси и Роналду», – заявил вратарь армейцев, чьи слова приводит Sport24.ru.
26 мая столичный клуб примет в родных стенах «Крылья Советов». Встреча 30-го тура РПЛ стартует в 14.00 мск.
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