Акинфеев – о финале ЛЧ: Не смотрю футбол по телевизору. Проще побыть с семьей

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что российским болельщикам следует поддерживать отечественные клубы, а также отказался давать прогноз на финал Лиги чемпионов.
– За кого болеете в Европе?
– Не нравится когда болеют за «Барселону», «Челси»… Надо болеть за наш спорт. За нашего спортсмена всегда приятнее.
– Каков ваш прогноз на финал Лиги чемпионов?
– Не смотрю футбол по телевизору вообще. Проще побыть с семьей, отдохнуть. Семья на первом месте, – цитирует 33-летнего голкипера Sport24.ru.
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