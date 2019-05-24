Акинфеев – о финале ЛЧ: Не смотрю футбол по телевизору. Проще побыть с семьей - Советский спорт
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24 мая 2019 17:08ФутболГичунцев Артур

Акинфеев – о финале ЛЧ: Не смотрю футбол по телевизору. Проще побыть с семьей

Напомним, в этом сезоне за трофей поспорят «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что российским болельщикам следует поддерживать отечественные клубы, а также отказался давать прогноз на финал Лиги чемпионов.

– За кого болеете в Европе?
– Не нравится когда болеют за «Барселону», «Челси»… Надо болеть за наш спорт. За нашего спортсмена всегда приятнее.

– Каков ваш прогноз на финал Лиги чемпионов?
– Не смотрю футбол по телевизору вообще. Проще побыть с семьей, отдохнуть. Семья на первом месте, – цитирует 33-летнего голкипера Sport24.ru.

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