Акинфеев – о финале ЛЧ: Не смотрю футбол по телевизору. Проще побыть с семьей Напомним, в этом сезоне за трофей поспорят «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что российским болельщикам следует поддерживать отечественные клубы, а также отказался давать прогноз на финал Лиги чемпионов.

– За кого болеете в Европе?

– Не нравится когда болеют за «Барселону», «Челси»… Надо болеть за наш спорт. За нашего спортсмена всегда приятнее.

– Каков ваш прогноз на финал Лиги чемпионов?

– Не смотрю футбол по телевизору вообще. Проще побыть с семьей, отдохнуть. Семья на первом месте, – цитирует 33-летнего голкипера Sport24.ru.