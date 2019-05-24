«Челси» готов отпустить Сарри в «Ювентус», но хочет получить за его уход 5 млн фунтов

Руководство «Челси» не против возможного ухода Маурицио Сарри в другой клуб.
Согласно источнику, единственное условие «синих» – компенсация за досрочное расторжение контракта со специалистом в размере 5 млн фунтов.
Ранее стало известно, итальянец стал фаворитом на должность главного тренера «Ювентуса», который ранее сообщил об уходе Массимилиано Аллегри.
Добавим, что до переезда в премьер-лигу Сарри работал с «Наполи».
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