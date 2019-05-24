«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере Гризманна

Как сообщает The Independent, в руководстве «Барселоны» считают, что сумму отступных за трансфер Гризманна в 108 миллионов евро можно потратить летом где-нибудь еще. Это может привести к тому, что 28-летний нападающий летом может перебраться в другой клуб.
Как отмечает британское издание, «Манчестер Юнайтед», готов выплатить необходимую сумму за переход Гризманна и уже связался с представителями форварда «Атлетико».
Напомним, что нападающий 14 мая в специальном видео, которое вызвало недовольство большинства болельщиков мадридской команды, сообщил о своем намерении покинуть клуб ближайшим летом и присоединиться к «Барселоне». Отмечалось, что ради перехода Гризманн согласился на значительное сокращение суммы в личном контракте.
Добавим, что француз присоединился к «Атлетико» в июле 2014 год, перейдя из «Реал Сосьедада» за 30 миллионов евро. С тех пор Гризманн провел за мадридский клуб 257 матчей, в которых забил 133 мяча и сделал 50 результативных передач.
Ранее сообщалось, что французский форвард вместе с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом являлся главной целью каталонской команды на трансферном рынке.
Отметим, что срок действующего контракта Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 2023 года, а сумма отступных за нападающего с 1 июля будет составлять 120 миллионов евро.
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