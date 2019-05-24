Артем Дзюба: Лучше всего — сыграть часа в два, в четыре - Советский спорт
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24 мая 2019 18:40ФутболКоноплев Александр

Артем Дзюба: Лучше всего — сыграть часа в два, в четыре

Кто выступает по утрам – то поступает мудро.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что больше любит отмечать чужие праздники, чем свои. Также, по его словам, официальные матчи лучше проводить днем, а не вечером.

— Свой день рождения я не особо отмечаю. Больше люблю чужие дни рождения — на них как-то проще веселиться. Лучше попозже лечь и попозже встать. Но матчи предпочитаю играть пораньше. Скажем, ждать игру часов до девяти вечера — это слишком долго. Лучше всего — сыграть часа в два, в четыре, — сказал футболист в интервью официальному сайту «Зенита».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал 16 голевых передач.

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