Артем Дзюба: Лучше всего — сыграть часа в два, в четыре

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что больше любит отмечать чужие праздники, чем свои. Также, по его словам, официальные матчи лучше проводить днем, а не вечером.
— Свой день рождения я не особо отмечаю. Больше люблю чужие дни рождения — на них как-то проще веселиться. Лучше попозже лечь и попозже встать. Но матчи предпочитаю играть пораньше. Скажем, ждать игру часов до девяти вечера — это слишком долго. Лучше всего — сыграть часа в два, в четыре, — сказал футболист в интервью официальному сайту «Зенита».
В нынешнем сезоне Дзюба провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал 16 голевых передач.
Канада была в 0,4 секунды от вылета. Мы увидели огненные четвертьфиналыШвейцарии совсем чуть-чуть не хватило для выхода в полуфинал, а России с трудом обыграла США. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Как Россия побеждала США. Лучшие кадры встречиФотографии с победного матча сборной России. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Вячеслав Караваев: От агрессивного стиля против Адвоката не откажемсяВ пятницу состоится первый финальный матч плей-офф чемпионата Голландии за путевку в Лигу Европы-2019/20. «Утрехт» примет на своем поле «Витесс», цвета которого защищает 24-летний защитник сборной России. Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. Сергей Андреев: Бердыев сменит Карпина в «Ростове»? Отвечу цитатой пастора Шлага…Легенда ростовского футбола, бывший нападающий СКА и сборной СССР недоволен выступлениями «Ростова» в завершающемся сезоне. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Шестой Кубок России Семина и восьмой – «Локомотива»! В финале побежден «Урал»Главный ветеран российского тренерского цеха одержал очередную победу в Кубке России. Единственный мяч с подачи Фернандеша забил Баринов. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? У США нет шансов. Россия точно пройдет дальшеКоманда Ильи Воробьева уже одной ногой в полуфинале. В рубрике «Советский спор» мы объясняем, почему Россия должна выиграть у США. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. Овечкин и Кучеров побили рекорд… Загитовой. Как Россия смотрит ЧМ-2019?Опубликованы ТВ-рейтинги прошлой недели. Список лидеров года среди спортивных трансляций возглавил матч чемпионата мира Россия - Чехия. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Голы Овечкина и проклятая Словакия. Пугающие факторы для России перед полуфиналом ЧМУ России все хорошо перед полуфиналом с финнами на чемпионате мира, но есть вещи, которые напрягают. 5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.