Аллегри рассказал, что новый наставник «Ювентуса» приедет из Манчестера Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что на посту главного тренера турниской команды его сменит специалист из Манчестера.

Как сообщает Sport Legnano, в пятницу рано утром Аллегри посетил торжественное открытие ресторана «Geronimo» в Дайраго. Во время мероприятия, отвечая на вопрос болельщика «Ювентуса» о том, кто придет ему на смену в туринской команде, 51-летний специалист сказал: «Он придет из Манчестера». При этом, как отмечает издание, он не назвал ни имени, ни фамилии.

Ранее журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли сообщил, что руководство «Ювентуса» достигло предварительного соглашения с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, будущий контракт с которым будет рассчитан на четыре года.

Напомним, что 17 мая «Ювентус» официально объявил об уходе с поста главного тренера команды «Массимилиано Аллегри, с которым клуб не смог договориться о продлении контракта.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года. С тех пор под его руководством команда выиграла два чемпионата Англии, Кубок и Суперкубок страны, а также два Кубка лиги. Действующий контракт 48-летнего специалиста с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2021 года.