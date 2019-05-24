Аллегри рассказал, что новый наставник «Ювентуса» приедет из Манчестера

Как сообщает Sport Legnano, в пятницу рано утром Аллегри посетил торжественное открытие ресторана «Geronimo» в Дайраго. Во время мероприятия, отвечая на вопрос болельщика «Ювентуса» о том, кто придет ему на смену в туринской команде, 51-летний специалист сказал: «Он придет из Манчестера». При этом, как отмечает издание, он не назвал ни имени, ни фамилии.
Ранее журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли сообщил, что руководство «Ювентуса» достигло предварительного соглашения с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, будущий контракт с которым будет рассчитан на четыре года.
Напомним, что 17 мая «Ювентус» официально объявил об уходе с поста главного тренера команды «Массимилиано Аллегри, с которым клуб не смог договориться о продлении контракта.
Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года. С тех пор под его руководством команда выиграла два чемпионата Англии, Кубок и Суперкубок страны, а также два Кубка лиги. Действующий контракт 48-летнего специалиста с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2021 года.
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