Виллаш-Боаш может возглавить «Марсель» 41-летний португалец не работает на клубном уровне с ноября 2017 года.

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш попал в сферу интересов «Марселя». По данным The Telegraph, специалист провел переговоры со спортивным директором «Марселя» Андони Субисарретой.

41-летний португалец не работает на клубном уровне с ноября 2017 года после увольнения из «Шанхай СИПГ».

При Виллаш-Боаше «Зенит» стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.