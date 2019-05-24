Виллаш-Боаш может возглавить «Марсель»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш попал в сферу интересов «Марселя». По данным The Telegraph, специалист провел переговоры со спортивным директором «Марселя» Андони Субисарретой.
41-летний португалец не работает на клубном уровне с ноября 2017 года после увольнения из «Шанхай СИПГ».
При Виллаш-Боаше «Зенит» стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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