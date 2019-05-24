Жозе Моуринью: Азар захочет поехать в Мадрид, завоевав последний трофей с «Челси» - Советский спорт
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24 мая 2019 19:37Футбол

Жозе Моуринью: Азар захочет поехать в Мадрид, завоевав последний трофей с «Челси»

Португальский специалист Жозе Моуринью рассказал, что полузащитник «Челси» Эден Азар будет очень опасен в финальном матче Лиги Европы с «Арсеналом».

- Похоже, что матч против «Арсенала» в финале Лиги Европы станет для Азара последним в футболке «Челси».

Азар - игрок, который имел решающие значение для успеха лондонского клуба в этом сезоне. Он фантастический футболист.

Азар жаждет побед, и сделает все, чтобы поехать в Мадрид, завоевав свой последний трофей с «Челси», - приводит слова Моуринью Goal.com.

Ранее стало известно, что «Челси», долгое время требовавший у «Реала» 100 миллионов фунтов за переход Азара, снизил финансовые требования и готов расстаться со своим лидером за 87 миллионов.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» состоится 29 мая в Баку.

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