Жозе Моуринью: Азар захочет поехать в Мадрид, завоевав последний трофей с «Челси»

- Похоже, что матч против «Арсенала» в финале Лиги Европы станет для Азара последним в футболке «Челси».
Азар - игрок, который имел решающие значение для успеха лондонского клуба в этом сезоне. Он фантастический футболист.
Азар жаждет побед, и сделает все, чтобы поехать в Мадрид, завоевав свой последний трофей с «Челси», - приводит слова Моуринью Goal.com.
Ранее стало известно, что «Челси», долгое время требовавший у «Реала» 100 миллионов фунтов за переход Азара, снизил финансовые требования и готов расстаться со своим лидером за 87 миллионов.
Напомним, что финальный матч Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» состоится 29 мая в Баку.
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