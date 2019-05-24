Пауло Дибала: В «Ювентусе» все знают, что я хочу продолжить играть за клуб Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что никогда не думал о том, чтобы покинуть команду из Турина.

- Я очень люблю эту футболку и уважаю этот клуб. Могу говорить только про «Ювентус» и не намерен обсуждать другие команды, потому что, как мне кажется, это будет проявлением неуважения. Мой брат говорил от своего имени. Все в «Ювентусе» знают, что я хочу продолжить свое выступление за клуб в следующем сезоне.

Но также, все прекрасно понимают, что это зависит не от меня. Сначала «Ювентус» должен определиться с тренером, а потом остановиться на выборе команды, которая будет играть в следующем сезоне. Но руководство прекрасно знает, что я хочу остаться здесь.

Команда пока не знает, кто будет новым главным тренером, но мы надеемся, что это будет сильный специалист. Мы попрощались с Максом Аллегри, мы все очень благодарны ему за то, что он сделал, - приводит слова Дибалы Calciomercato.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в переходе 25-летнего аргентинского форварда, и в ближайшее время представители команд должны провести переговоры о возможности трансфера нападающего.

Напомним, что аргентинец перешел в «Ювентус» из «Палермо» в июле 2015 года за 40 миллионов евро. С тех пор он провел за туринский клуб 181 встречу и записал на свой счет 78 забитых мячей и 31 голевую передачу.

Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 100 миллионов евро.