Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Ниццы» - Советский спорт
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24 мая 2019 21:58Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Ниццы»

Стали известны составы «Монако» и «Ниццы» на матч заключительного, 38-го, тура чемпионата Франции.

Отметим, что в составе «Монако» с первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.

«Монако»: Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Головин, Мартинш, Сидибе, Силва, Фабрегас, Фалькао, Хенрикс.

Запасные: Си, Налдо, Аолу, Шадли, Рони Лопеш, Винисиус, Н’Куду.

«Ницца»: Бенитес, Аталь, Эрей, Данте, Сарр, Тамезе, Данило, Лес-Мелу, Сен-Максимен, Кпене-Ганаго, Ле Биань.

Запасные: Клементия, Боскальи, Жалле, Вальтер, Макенго, Срарфи, Сако.

Добавим, что встреча состоится в Ницце и начнется в 22:05 по московскому времени.

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