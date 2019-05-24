Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Ниццы»

Отметим, что в составе «Монако» с первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.
«Монако»: Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Головин, Мартинш, Сидибе, Силва, Фабрегас, Фалькао, Хенрикс.
Запасные: Си, Налдо, Аолу, Шадли, Рони Лопеш, Винисиус, Н’Куду.
«Ницца»: Бенитес, Аталь, Эрей, Данте, Сарр, Тамезе, Данило, Лес-Мелу, Сен-Максимен, Кпене-Ганаго, Ле Биань.
Запасные: Клементия, Боскальи, Жалле, Вальтер, Макенго, Срарфи, Сако.
Добавим, что встреча состоится в Ницце и начнется в 22:05 по московскому времени.