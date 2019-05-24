Тренер БАТЭ ушел от вопроса об интересе «Зенита» к Щербицкому Тренер БАТЭ все отрицает.

Тренеры «Зенита» Юрий Жевнов и Михаил Бирюков побывали на матче девятого тура чемпионата Белоруссии БАТЭ – «Слуцк» (3:0). Главный тренер борисовцев Алексей Бага не связал их присутствие с интересом сине-бело-голубых к голкиперу Денису Щербицкому.

– Это они ко мне приехали. Юрка Жевнов привез ко мне Бирюкова. Мы хорошо с ним общаемся. К Денису Щербицкому это отношения не имеет, – приводит слова Баги «Прессбол».

Трансферная стоимость 23-летнего голкипера оценивается в миллион евро. В этом сезоне Щербицкий провел 22 матча за БАТЭ, в десяти из которых не пропустил.