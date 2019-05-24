«Ливерпуль» и «Ювентус» заинтересованы в переходе Рамоса Сразу четыре клуба заинтересованы в трансфере защитника «Реала» Серхио Рамоса, который задумался о возможной смене команды.

Как сообщает испанская AS, основной причиной возможного ухода капитана «Реала» из команды является открытый конфликт футболиста с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, который возник после поражения испанской команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Аякса» (2:1, 1:4).

Тем временем, как отмечает издание, на Рамоса уже претендуют четыре клуба, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», которые уже контактировали с представителями 33-летнего защитника. Также свою заинтересованность обозначил «Ювентус» и один из китайских клубов.

Напомним, что Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в августе 2005 года за 27 миллионов евро. С тех пор защитник провел за мадридский клуб 606 матчей, в которых забил 84 мяча и сделал 39 голевых передачи.

Действующий контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца августа 2021 гола, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.