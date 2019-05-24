«Ливерпуль» и «Ювентус» заинтересованы в переходе Рамоса - Советский спорт
ФутболХоккейКиберспортБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 мая 2019 23:20Футбол

«Ливерпуль» и «Ювентус» заинтересованы в переходе Рамоса

Сразу четыре клуба заинтересованы в трансфере защитника «Реала» Серхио Рамоса, который задумался о возможной смене команды.

Как сообщает испанская AS, основной причиной возможного ухода капитана «Реала» из команды является открытый конфликт футболиста с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, который возник после поражения испанской команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Аякса» (2:1, 1:4).

Тем временем, как отмечает издание, на Рамоса уже претендуют четыре клуба, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», которые уже контактировали с представителями 33-летнего защитника. Также свою заинтересованность обозначил «Ювентус» и один из китайских клубов.

Напомним, что Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в августе 2005 года за 27 миллионов евро. С тех пор защитник провел за мадридский клуб 606 матчей, в которых забил 84 мяча и сделал 39 голевых передачи.

Действующий контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца августа 2021 гола, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
23/05 23:30Хоккей
Канада была в 0,4 секунды от вылета. Мы увидели огненные четвертьфиналыШвейцарии совсем чуть-чуть не хватило для выхода в полуфинал, а России с трудом обыграла США.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
23/05 21:30Хоккей
У американцев здесь сборная третьего сорта. Как таких не победить?Четвертьфинал – для фаворита главный матч на любом турнире: провал либо еще две гарантированные медальные встречи.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
23/05 10:00Футбол
«Алименты за Глушакова платит «Спартак». Копейка в копеечку»Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, поделился последними новостями о громком бракоразводном процессе своей подзащитной с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.
23/05 13:15Хоккей
Кто вам сказал, что у США нет шансов с Россией? Американцы очень сильныСША преодолеют проблемы группового этапа и подойдут к матчу в четвертьфинале с Россией во всеоружии.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
23/05 15:00Футбол
Сергей Андреев: Бердыев сменит Карпина в «Ростове»? Отвечу цитатой пастора Шлага…Легенда ростовского футбола, бывший нападающий СКА и сборной СССР недоволен выступлениями «Ростова» в завершающемся сезоне.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
24/05 21:00Футбол
А не замахнуться ли нам на Насри? 10 свободных агентов для клубов РПЛДо конца российского сезона остаются считанные дни, а значит, близится трансферное межсезонье.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
23/05 21:00Хоккей
Борис Михайлов: Если не будет червя в голове – обыграем всехПосле победы сборной России над американцами (4:3) игру нашей команды оценил двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР Борис Михайлов.
23/05 15:00Футбол
За бортом сборной: Беленов, Стоцкий, Сутормин… Черчесов огласил итоговый списокОглашен окончательный список футболистов, вызванных на июньские матчи сборной России против «Чертаново», Сан-Марино и Кипра. В нем аж 30 человек.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
Новости
23:38 Футбол «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» Адвоката
23:30 Авто/Мото Гонщик «Рено» погиб во время гонки
23:20 Футбол «Ливерпуль» и «Ювентус» заинтересованы в переходе Рамоса
23:02 Баскетбол Итудис может оказаться в НБА
22:49 Хоккей У Максима Третьяка есть предложения из КХЛ
22:47 Баскетбол Димитрис Прифтис: Против «Химок» сложно защищаться, угроза исходит со всех сторон
22:42 Хоккей Францоуз продлил контракт с «Колорадо»
22:41 Футбол Йоахим Лев: Переход Сане станет хорошей историей для «Баварии», сборной и бундеслиги
22:26 Баскетбол Римас Куртинайтис: Думаю, сегодня спортивное счастье было на стороне «Химок»
22:15 Футбол Беленов может перейти в «Ахмат»
22:01 Футбол Тренер БАТЭ ушел от вопроса об интересе «Зенита» к Щербицкому
21:58 Футбол Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Ниццы»
21:53 Футбол Лионель Месси: Еще пытаемся оправиться от поражения «Ливерпулю», по крайней мере, я
21:51 Футбол Комличенко помог «Младе» выйти в плей-офф за место в Лиге Европы
21:27 Баскетбол «Химки» обыграли УНИКС и сравняли счет в серии плей-офф
21:08 Формула-1 Пилоты «Ф-1» наденут красные кепки перед Гран-при Монако
20:49 Футбол Руководство «Челси» хочет, чтобы Лэмпард еще год отработал в «Дерби Каунти»
20:28 Хоккей Бочаров – в «Динамо» на два года
20:21 Шахматы Грищук вышел в финал Гран-при
20:20 Футбол Пауло Дибала: В «Ювентусе» все знают, что я хочу продолжить играть за клуб
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика