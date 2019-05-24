«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» Адвоката

В первом матче финала плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы «Утрехт» дома сыграл вничью с «Витессом» – 1:1.
Счет на 18-й минуте открыли хозяева – отличился Сандро ван де Стрек. На 31-й минуте Тим Матавж провел ответный мяч.
Отметим, что «Утрехтом» руководит экс-главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат. Главный тренер «Витесса» – Леонид Слуцкий.
Второй финальный матч между этими командами пройдет 28 мая.
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