«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» Адвоката

Кто вам сказал, что у США нет шансов с Россией? Американцы очень сильны США преодолеют проблемы группового этапа и подойдут к матчу в четвертьфинале с Россией во всеоружии.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

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Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачу Известный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.

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Канада была в 0,4 секунды от вылета. Мы увидели огненные четвертьфиналы Швейцарии совсем чуть-чуть не хватило для выхода в полуфинал, а России с трудом обыграла США.

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