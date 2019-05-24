«Монако» проиграл «Ницце», но сохранил прописку в лиге 1

В составе победителей голом с 11-метровой отметки отметился Микаэль Ле Биань (67-я минута), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль (36).
Отметим, что российский полузащитник гостей Александр Головин провел на поле все 90 минут встречи.
Таким образом, «Ницца», набрав 56 очков, заняла восьмую строчку в итоговой турнирной таблице лиги 1. «Монако» с 36 очками завершил чемпионат Франции на 17- месте.
Чемпионат Франции
38-й тур
«Ницца» - «Монако» - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Бадьяшиль (36, автогол), 2:0 - Ле Биань (67, пен.).
«Ницца»: Бенитес, Сарр, Эрей, Атталь, Данте, Ле-Мелу, Данило (Макенго, 70), Тамез (Вальтер, 82), Сен-Максимен, Ганаго, Ле Биан (Жалле, 86).
«Монако»: Бенальо, Хенрихс, Глик, Сидибе, Балло, Фабрегас (Ахолу, 73), Головин, Желсон Мартинш (Рони Лопеш, 72), Адриен Силва, Бадиашиле, Фалькао (Винисиус, 87).
Предупреждения: Хенрихс (12), Головин (21), Тамез (44), Глик (66), Макенго (84).