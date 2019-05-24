Гол Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения «Реймсу» - Советский спорт
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24 мая 2019 23:57Футбол

Гол Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения «Реймсу»

Футболисты «ПСЖ» уступили «Реймсу» в заключительном туре чемпионата Франции со счетом 1:3.

В составе хозяев поля голами отметились Абдул Баба (36-я минута), Матье Кафаро (56) и Пабло Чаварриа (90+4). У гостей точным ударом отличился Килиан Мбаппе (59).

По итогам чемпионата «ПСЖ», досрочной ставший чемпионом, набрал 91 очко. «Реймс», имея в активе 55 очков, завершил чемпионат на восьмом месте.

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