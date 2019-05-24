Первый евросезон Головина: четыре мяча, четыре передачи, удаление

«Монако» завершил сезон-2018/19 поражением от «Ниццы» – 0:2. Российский полузащитник гостей Александр Головин провел на поле 90 минут.
Всего 22-летний хавбек поучаствовал в 35 из 51 матча своей команды во всех турнирах. На его счету четыре гола, четыре передачи, семь желтых карточек и одно удаление. В среднем футболист проводил на поле 76 минут.
«Монако» занял 17-е место в чемпионате Франции, завершил последним групповой турнир Лиги чемпионов, дошел до полуфинала Кубка лиги и вылетел в 1/16 Кубка Франции.
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