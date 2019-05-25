«ПСЖ» первым в истории забил во всех матчах чемпионата

«ПСЖ» завершил чемпионат Франции-2018/19 с уникальным достижением. Как сообщает Opta, парижский клуб стал первым в истории лиги 1, кому удавалось забить во всех 38 матчах чемпионата.
Всего парижане провели 105 мячей (103 своими усилиями, два раза за них забивали соперники). Голеадорами стали 17 игроков «ПСЖ». Киллиан Мбаппе поразил ворота соперников 33 раза за 29 игр (71 минута на гол). 20-летнему форварду Метехану Гуджлу для гола хватило 16 минут в матче с «Нантом». Больше он в чемпионате-2018/19 не играл.
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