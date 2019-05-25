«ПСЖ» первым в истории забил во всех матчах чемпионата Киллиан Мбаппе поразил ворота соперников 33 раза за 29 игр (71 минута на гол).

«ПСЖ» завершил чемпионат Франции-2018/19 с уникальным достижением. Как сообщает Opta, парижский клуб стал первым в истории лиги 1, кому удавалось забить во всех 38 матчах чемпионата.

38 - Paris est la 1ère équipe à marquer lors de toutes ses rencontres sur un exercice à 20 clubs dans l’histoire de la Ligue 1. Historique. @PSG_inside pic.twitter.com/m4SBqNUXM5 — OptaJean (@OptaJean) 24 мая 2019 г.

Всего парижане провели 105 мячей (103 своими усилиями, два раза за них забивали соперники). Голеадорами стали 17 игроков «ПСЖ». Киллиан Мбаппе поразил ворота соперников 33 раза за 29 игр (71 минута на гол). 20-летнему форварду Метехану Гуджлу для гола хватило 16 минут в матче с «Нантом». Больше он в чемпионате-2018/19 не играл.