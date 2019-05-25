Весной «ПСЖ» выиграл только один из шести матчей с Буффоном в воротах - Советский спорт
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25 мая 2019 00:49ФутболКоноплев Александр

Весной «ПСЖ» выиграл только один из шести матчей с Буффоном в воротах

В конце февраля 2019 года Буффона словно подменили.

«ПСЖ» проиграл четыре из шести последних матчей, в которых участвовал итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон.

Начиная с 6 марта, 41-летний чемпион мира не смог остановить «Манчестер Юнайтед» (1:3), «Нант» (2:3), «Монпелье» (2:3) и «Реймс» (1:3). 7 апреля «ПСЖ» с Буффоном сыграл вничью со «Страсбуром» (2:2), а 11 мая обыграл «Анжер» (2:1).

Отметим, что до весны 2019 года «ПСЖ» с Буффоном не смог победить только в одном матче – против «Наполи» (1:1, 6 ноября 2018 года).

Контракт голкипера с клубом был заключен летом 2018 года по схеме «1+1».

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