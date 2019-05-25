Экс-игрок ЦСКА Хонда покинул «Мельбурн Виктори» - Советский спорт
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25 мая 2019 01:21ФутболКоноплев Александр

Экс-игрок ЦСКА Хонда покинул «Мельбурн Виктори»

За свою карьеру Хонда поиграл в Японии, Голландии, России, Италии, Мексике и Австралии.

Японский полузащитник Кейсуке Хонда заявил об уходе из «Мельбурн Виктори». Футболист ищет новый клуб, но не желает играть в Китае или Японии.

– Я хочу сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио. Сейчас я буду отдыхать после сезона, а потом приму решение. Куда я перейду? Не думаю, что в Китай. И не хочу в Японию. Не поймите меня неправильно: в моей стране хорошая лига, но я ищу новые вызовы, – приводит слова Хонды официальный сайт клуба.

За свою карьеру Хонда поиграл в Японии, Голландии, России, Италии, Мексике и Австралии.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего футболиста восемь мячей и семь голевых передач в 24 матчах за «Мельбурн» во всех турнирах.

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