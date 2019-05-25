В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ Определится вторая команда, которая сыграет в стыковых матчах, и еще две команды, вылетающие в ПФЛ.

В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.

В заключительном туре три интриги: он определит победителя турнира, вторую команду, которая сыграет в стыковых матчах, и еще две команды, вылетающие в ПФЛ.

«Тамбов» и «Сочи» досрочно обеспечили себе путевку в РПЛ, но продолжают борьбу за итоговое первое место. Больше шансов на победу у «Тамбова», который впереди на два очка и в субботу сыграет дома с «Зенитом-2». «Сочи» в это же время встретится в Москве со «Спартаком-2».

Третье место гарантировала себе «Томь». А на четвертое, также дающее право сыграть в стыковых матчах, претендуют сразу пять команд: «Нижний Новгород», «Чертаново», «СКА-Хабаровск», «Шинник» и «Авангард».

Наконец, определятся еще две команды, вылетающие в ФНЛ: из тройки «Балтика», «Армавир» и «Факел» останется в лиге только один.

ФНЛ

38-й тур

13:00 (мск)

«Сибирь» (Новосибирск) – «Краснодар-2» (Краснодар)

15:00 (мск)

«Шинник» (Ярославль) – «Авангард» (Курск)

«Спартак-2» (Москва) – «Сочи» (Сочи)

«Факел» (Воронеж) – «Томь» (Томск)

«Химки» (Московская область) – «Луч» (Владивосток)

«Ротор» (Волгоград) – «Чертаново» (Москва)

«Тамбов» (Тамбов) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург)

«Балтика» (Калининград) – «Тюмень» (Тюмень)

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Мордовия» (Саранск)

«Армавир» (Армавир) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)