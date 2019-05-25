«Бавария» и «РБ Лейпциг» разыграют Кубок Германии Матч пройдет в Берлине на «Олимпияштадион».

«Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграют в субботу в финале Кубка Германии. Матч пройдет на «Олимпияштадион» в Берлине и начнется в 21:00 (мск).

«Бавария», ранее ставшая победителем бундеслиги, имеет шанс сделать дубль. Кроме того, в начале сезона команда Нико Ковача выиграла и Суперкубок.

«РБ Лейпциг» занял в чемпионате третье место и также гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

«Бавария» является рекордсменом по числу побед в Кубке Германии (18). Еще четыре финала завершились в пользу соперника.

«РБ Лейпциг» впервые в своей истории вышел в финал. Ранее лучшим результатом клуба было участие в 1/8 финала в сезоне-2014/2015.

Добавим, что в чемпионате в декабре «Бавария» победила «РБ Лейпциг» в гостях (1:0), а две недели назад команды сыграли вничью в Мюнхене (0:0).

Кубок Германии

Финал

«РБ Лейпциг» – «Бавария» (21:00)