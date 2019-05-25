«Реал» ведет переговоры с «Лионом» о переходе защитника Менди

«Реал» начал переговоры с «Лионом» о переходе защитника Ферлана Менди, сообщает Goal.com.
23-летний француз выступает на левом фланге обороны и провел за «Лион» два сезона, в последнем из которых сыграл в 43 матчах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
20 ноября 2018 года Менди дебютировал в сборной Франции в товарищеском матче с Уругваем (1:0).
В июле прошлого года защитник продлил контракт с «Лионом» до 2023 года. Его трансферная стоимость за последние полгода выросла до 30 миллионов евро.
Если переговоры с французами не увенчаются успехом, в «Реале» готовы рассмотреть вариант с приглашением защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо.
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