Нико Ковач: «РБ Лейпциг» – сложнейший соперник из всех, что мы могли получить - Советский спорт
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25 мая 2019 08:43ФутболЛипкин Антон

Нико Ковач: «РБ Лейпциг» – сложнейший соперник из всех, что мы могли получить

«Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграют в финале Кубка Германии.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал предстоящий финал Кубка Германии с «РБ Лейпциг».

«Конечно, мы летим в Берлин, чтобы победить, – приводит слова хорвата официальный сайт клуба. – Мы хотим оформить дубль!

«Лейпциг» – сложнейший соперник из всех, что мы могли получить. Последние годы показали, что в финале Кубка не бывает фаворитов».

Напомним, ранее в нынешнем сезоне «Бавария» победила в бундеслиге и завоевала Суперкубок Германии.

В нынешнем сезоне в двух очных матчах команд первый в декабре завершился победой «Баварии» (1:0), второй две недели назад вничью (0:0).

Матч «РБ Лейпциг» – «Бавария» пройдет 25 мая на «Олимпияштадион» в Берлине. Начало – 21:00 (мск).

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