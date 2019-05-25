Нико Ковач: «РБ Лейпциг» – сложнейший соперник из всех, что мы могли получить «Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграют в финале Кубка Германии.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал предстоящий финал Кубка Германии с «РБ Лейпциг».

«Конечно, мы летим в Берлин, чтобы победить, – приводит слова хорвата официальный сайт клуба. – Мы хотим оформить дубль!

«Лейпциг» – сложнейший соперник из всех, что мы могли получить. Последние годы показали, что в финале Кубка не бывает фаворитов».

Напомним, ранее в нынешнем сезоне «Бавария» победила в бундеслиге и завоевала Суперкубок Германии.

В нынешнем сезоне в двух очных матчах команд первый в декабре завершился победой «Баварии» (1:0), второй две недели назад вничью (0:0).

Матч «РБ Лейпциг» – «Бавария» пройдет 25 мая на «Олимпияштадион» в Берлине. Начало – 21:00 (мск).