Нико Ковач: «РБ Лейпциг» – сложнейший соперник из всех, что мы могли получить

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал предстоящий финал Кубка Германии с «РБ Лейпциг».
«Конечно, мы летим в Берлин, чтобы победить, – приводит слова хорвата официальный сайт клуба. – Мы хотим оформить дубль!
«Лейпциг» – сложнейший соперник из всех, что мы могли получить. Последние годы показали, что в финале Кубка не бывает фаворитов».
Напомним, ранее в нынешнем сезоне «Бавария» победила в бундеслиге и завоевала Суперкубок Германии.
В нынешнем сезоне в двух очных матчах команд первый в декабре завершился победой «Баварии» (1:0), второй две недели назад вничью (0:0).
Матч «РБ Лейпциг» – «Бавария» пройдет 25 мая на «Олимпияштадион» в Берлине. Начало – 21:00 (мск).
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