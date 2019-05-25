Леонид Слуцкий: Самая уставшая команда, которую я видел в жизни Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Утрехтом» (1:1) в первом матче финала плей-офф за право выйти в Лигу Европы.

«Это самая уставшая команда, которую я когда-либо видел в жизни. Было тяжело, почти как марафон. В какой-то момент думаете только о том, чтобы закончить и не размышлять больше ни о чем», - цитирует Слуцкого Fox Sports.

Ответная встреча между командами Леонида Слуцкого и Дика Адвоката состоится 28 мая в Арнеме. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.