Томас Тухель: Аллегри в «ПСЖ»? Такое ощущение, что все знают то, чего не знаю я

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после матча 38-го тура лиги 1 с «Реймсом» (1:3) прокомментировал информацию о том, что на его место может прийти итальянец Массимилиано Аллегри.
«Если честно, я обеспокоен тем, что мне продолжают задавать такие вопросы, – приводит Football Italia слова немца. – Такое ощущение, что все знают то, чего не знаю я.
У вас есть информация об этом? Мне нужно волноваться? Я знаю, что в футболе может произойти всякое».
Напомним, Аллегри покидает «Ювентус» по окончании сезона после пяти лет работы в клубе.
Тухель проработал с «ПСЖ» один сезон, в котором команда стала чемпионом Франции и выиграла Суперкубок страны.
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