Леонарду Жардим: Планирую остаться в «Монако», но не все зависит от меня

«У меня есть еще два года по контракту с клубом. Подписывая соглашение, я рисковал. Но теперь мы спасены. Думаю, что останусь в «Монако». Хотя не все сейчас зависит от меня», - цитирует Жардима A Bola.
В последнем туре чемпионата Франции «Монако» уступил «Ницце» со счетом 0:2, но сохранил прописку в Лиге 1. Команда заняла итоговое 17-е место в турнирной таблице, в двух очках от зоны вылета.
Жардим вернулся в стан монегасков по ходу сезона.
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