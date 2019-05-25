Леонарду Жардим: Планирую остаться в «Монако», но не все зависит от меня - Советский спорт
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25 мая 2019 09:47ФутболСпирин Дмитрий

Леонарду Жардим: Планирую остаться в «Монако», но не все зависит от меня

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим намерен продолжить работу с командой.

«У меня есть еще два года по контракту с клубом. Подписывая соглашение, я рисковал. Но теперь мы спасены. Думаю, что останусь в «Монако». Хотя не все сейчас зависит от меня», - цитирует Жардима A Bola.

В последнем туре чемпионата Франции «Монако» уступил «Ницце» со счетом 0:2, но сохранил прописку в Лиге 1. Команда заняла итоговое 17-е место в турнирной таблице, в двух очках от зоны вылета.

Жардим вернулся в стан монегасков по ходу сезона.

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