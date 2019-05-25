Ральф Рангник: В финале Кубка хотим доказать, что у нас лучшая оборона в бундеслиге

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Германии с «Баварией».
«У нас лучшая оборона минувшего сезона бундеслиги, – приводит слова Рангника официальный сайт «Баварии». – В субботу мы хотим это снова доказать.
Мы хотим показать, что и в таком большом финале можем показать игру топ-уровня».
Напомним, «РБ Лейпциг» впервые в своей истории сыграет в финале Кубка Германии. До этого лучшим результатом в истории клуба было участие в 1/8 финала в сезоне-2014/2015.
Матч «РБ Лейпциг» – «Бавария» пройдет 25 мая на «Олимпияштадион» в Берлине. Начало – 21:00 (мск).
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