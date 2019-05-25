«Фиорентину» приобрел американский миллиардер - Советский спорт
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25 мая 2019 11:07ФутболСпирин Дмитрий

«Фиорентину» приобрел американский миллиардер

Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Комиссо станет новым владельцем «Фиорентины».

Ожидается, что о сделке стоимостью около 150 миллионов долларов США будет объявлено официально на следующей неделе, после чего инвестиции во флорентийский клуб будут увеличены.

Комиссо уже является владельцем команды MLS «Нью-Йорк Космос».

«Фиорентина» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице итальянской серии А.

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