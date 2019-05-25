«Челси» требует за Азара 130 миллионов, «Реал» готов заплатить 88

«Реал» предпримет новую попытку договориться с «Челси» по трансферу полузащитника Эдена Азара после финала Лиги Европы, сообщает The Telegraph.
Клубы начали контакты в связи с возможным трансфером еще в марте, однако в последнее время общение прекратилось в связи с предстоящим финалом с «Арсеналом».
После матча в Баку переговоры должны возобновиться, однако «Челси» и дальше не намерен понижать цену за Азара, которую сейчас установили в лондонском клубе на отметке 130 миллионов евро. Также «синие» рассчитывают включить в соглашение бонусы. При этом «Реал» не готов платить за игрока, у которого через год заканчивается контракт, больше 88 миллионов.
Сам Азар хочет перебраться на «Сантьяго Бернабеу» и заявил руководству «Челси», что не будет продлевать контракт с клубом, даже если в летнее трансферное окно его не продадут.
Отметим, что на «Челси» наложен запрет на трансферы, из-за чего клуб не сможет подписывать новичков до января следующего года.
Напомним, финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.
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