Неймар: Слово «храбрость» идеально характеризует мою деятельность

«Я считаю себя смелым человеком и люблю новые вызовы. Слово «храбрость» идеально характеризует мою личную и профессиональную деятельность.
Оно говорит о желании и смелости, в том числе, о готовности к новым вызовам и преодолении барьеров, появляющихся на моем жизненном пути», - заявил Неймар.
В текущем сезоне Неймар забил 15 мячей в чемпионате Франции и сделал 8 результативных передач.
Напомним, в 2017 году бразилец перешел во французский клуб из «Барселоны».
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