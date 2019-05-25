Неймар: Слово «храбрость» идеально характеризует мою деятельность Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал о своих личных качествах.

«Я считаю себя смелым человеком и люблю новые вызовы. Слово «храбрость» идеально характеризует мою личную и профессиональную деятельность.

Оно говорит о желании и смелости, в том числе, о готовности к новым вызовам и преодолении барьеров, появляющихся на моем жизненном пути», - заявил Неймар.

В текущем сезоне Неймар забил 15 мячей в чемпионате Франции и сделал 8 результативных передач.

Напомним, в 2017 году бразилец перешел во французский клуб из «Барселоны».