Марселино Гарсия Тораль: Многие тренеры просто не знают, как остановить Месси

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль высказался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси перед матчем команд в финале Кубка Испании.
«Большинство тренеров просто не знает, как остановить Месси, – приводит AS слова испанца. – Постараемся сделать так, чтобы он не оказывался в тех местах, откуда может создавать угрозу воротам. Надеемся, суббота будет не его днем».
Отметим, что в нынешнем сезоне в чемпионате команды дважды сыграли вничью: в октябре 1:1 в Валенсии, а в феврале 2:2 в Барселоне.
Матч «Барселона» – «Валенсия» пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Начало – 22:00 (мск).
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