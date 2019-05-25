Александр Медведев: При новом лимите на легионеров у нас не должно быть «пассажиров» - Советский спорт
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25 мая 2019 14:07ФутболЛипкин Антон

Александр Медведев: При новом лимите на легионеров у нас не должно быть «пассажиров»

С сезона-2020/2021 в премьер-лиге будет новый лимит на легионеров.

Президент «Зенита» Александр Медведев высказался о том, каким должен быть новый лимит на легионеров.

«Надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров, – приводит ТАСС слова Медведева. – Чтобы у нас не было, как говорится, «пассажиров» ни среди одних, ни среди других, чтобы наша молодежь прогрессировала.

С другой стороны, надо не поставить под удар наши клубы, которые выступают в еврокубках».

Напомним, по нынешнему лимиту на легионеров количество иностранцев в заявке на сезон не регламентируется, однако на поле могут находиться не более шести иностранцев.

Ранее стало известно, что начиная с сезона-2020/2021, ограничение на легионеров может распространяться на заявку на сезон. Один из вариантов формата – 8 иностранцев и 17 российских игроков.

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу исполком РФС примет в июне.

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