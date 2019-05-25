Лопетеги хочет возглавить «Челси» Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги ищет работу в английской премьер-лиге.

По информации The Times, Лопетеги посетил Англию, где предложил свои услуги сразу нескольким командам. В частности, он готов возглавить «Челси» в случае ухода с поста главного тренера команды Маурицио Сарри.

Напомним, перед чемпионатом мира-2018 Лопетеги был уволен из сборной Испании за участие в переговорах с «Реалом». В королевском клубе специалист впоследствии проработал четыре месяца, после чего был отправлен в отставку на фоне неудовлетворительных результатов команды.