Тухель продлил контракт с «ПСЖ» - Советский спорт
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25 мая 2019 14:39ФутболСпирин Дмитрий

Тухель продлил контракт с «ПСЖ»

Немецкий специалист Томас Тухель подписал новый контракт с «ПСЖ».

Теперь соглашение Тухеля с клубом рассчитано до 2021 года.

Томас Тухель возглавил «ПСЖ» летом прошлого года.

В сезоне-2018/19 команда под его руководством стала чемпионом Франции, но проиграла «Ренну» в финале Кубка страны. В Лиге чемпионов «ПСЖ» выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что столичную команду может возглавить Массимилиано Аллегри, ушедший из «Ювентуса».

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