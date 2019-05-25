Тухель продлил контракт с «ПСЖ» Немецкий специалист Томас Тухель подписал новый контракт с «ПСЖ».

Теперь соглашение Тухеля с клубом рассчитано до 2021 года.

Томас Тухель возглавил «ПСЖ» летом прошлого года.

В сезоне-2018/19 команда под его руководством стала чемпионом Франции, но проиграла «Ренну» в финале Кубка страны. В Лиге чемпионов «ПСЖ» выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что столичную команду может возглавить Массимилиано Аллегри, ушедший из «Ювентуса».