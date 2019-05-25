Александр Мостовой: Головин испытал на себе всю тяжесть европейского футбола - Советский спорт
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25 мая 2019 17:44Футбол

Александр Мостовой: Головин испытал на себе всю тяжесть европейского футбола

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил российского хавбека «Монако» Александра Головина в завершившемся в минувшую пятницу чемпионате Франции.

- Трудно дать оценку отдельно Головину, все связано с командной игрой и результатами. В начале было трудно, он сам об этом говорил. Многие говорили, что он попал не в ту команду, критиковали его. Я говорил: «Как не в ту? «Монако» в последние годы хорошо играет, но такие сезоны бывают.

Считаю, хорошо, что они сохранили место (в высшем дивизионе), а Головин стал основным игроком. Это довольно нелегко в достаточно тяжелом чемпионате Франции. Думаю, он правильно и своевременно уехал. Главное, что он испытал на себе всю тяжесть европейского футбола, - приводит слова Мостового ТАСС.

Напомним, что «Монако» по итогам чемпионата Франции занял 17-е место в турнирной таблице лиги 1, всего на два очка опередив «Дижон», попавший в зону стыковых матчей за право остаться в высшей лиге страны.

Добавим, что в завершившемся сезоне Головин провел 34 матча за «Монако» во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

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